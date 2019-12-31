Названы самые дорогие свадьбы десятилетия

Агентство по организации свадеб Bridebook составило список самых дорогих свадеб последнего десятилетия. Его публикует издание The Sun.

Рейтинг возглавило торжество британского принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл. Оно состоялось в Виндзорском замке 19 мая 2018 года. Свадебное платье Маркл стоило 420 тысяч фунтов стерлингов (34 миллиона рублей), а на саму церемонию было потрачено 35 миллионов фунтов стерлингов (почти три миллиарда рублей).

Второе место заняла свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Она обошлась королевской семье в 26 миллионов фунтов стерлингов (два миллиарда рублей). Бракосочетание прошло 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве, этот день был объявлен выходным во всей Великобритании.

На третьем месте — свадьба дочери президента «Формулы-1» Берни Экклстоуна. Петра Экклстоун вышла замуж за бизнесмена Джеймса Стэнта в 2011 году. Расходы пары составили девять миллионов фунтов стерлингов (739 миллионов рублей). В 2018 году брак распался.

На четвертой строчке оказалась свадьба музыканта Джастина Тимберлейка и актрисы Джессики Биль. Их бракосочетание происходило в Италии в 2012 году. На церемонию ушло четыре миллиона фунтов стерлингов (328 миллионов рублей). Пара на неделю забронировала роскошный курорт Борго Эгнация: только локация обошлась им в 770 тысяч фунтов стерлингов (63 миллиона рублей).

На пятом месте — торжество актера Джорджа Клуни и юристки Амаль Аламуддин. В 2014 году в Италии пара потратила 3,5 миллиона фунтов стерлингов (287 миллионов рублей) на отели для гостей, изысканные блюда, свадебные наряды и цветы.

В список так же попала свадьба писательницы Челси Клинтон и банкира Марка Мезвинского (2,3 миллиона фунтов стерлингов — 189 миллионов рублей), актрисы Приянки Чопры и певца Ника Джонаса 2,3 миллиона фунтов стерлингов), телезвезды Ким Кардашьян и репера Канье Уэста (2,1 миллиона фунтов стерлингов — 172 миллиона рублей), певца Элтона Джона и кинорежиссера Дэвида Ферниша (1,1 миллионга фунтов стерлингов — 90 миллионов рублей).

В августе 2018 года стало известно, что свадебное платье герцогини Сассекской Меган будет экспонатом на выставке в Виндзорском замке в графстве Беркшир.

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