Пьяные россияне едва не избили Деда Мороза

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В городе Волжский Волгоградской области пьяные зрители новогоднего концерта едва не избили Деда Мороза. Видео инцидента публикует Telegram-канал Readovka.

На кадрах видно, как агрессивные молодые люди начали приставать к актерам новогоднего представления. Словесная перебранка переросла в драку, после чего один из зрителей начал толкать и бить руками аниматоров.

Организаторы концерта вызвали полицию, которая уладила конфликт.

Ранее в декабре сообщалось, что переодетый в костюм актер драматического театра в Улан-Удэ спасался бегством от детей, устроивших битву во время раздачи бесплатных конфет. На кадрах видно, как мужчина сидит на полу и собирается дарить собравшимся вокруг него ребятам содержимое мешка. Нетерпеливые дети тянут к нему руки и кричат. А в какой-то момент раздача подарков перерастает в давку и битву.

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