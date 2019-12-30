Группа «Стекловата» снялась в ремейке популярного клипа «Новый год»

Российская группа «Стекловата» снялась в ремейке своего популярного клипа «Новый год», впервые опубликованного в интернете в начале 2000-х годов. Новое видео появилось на YouTube-канале оператора МТС.

В ролике появилось трое участников из оригинального состава коллектива: Денис Беликин, Александр Гуляев и Сергей Дядюн. Кроме того, к ним присоединился исполнитель в костюме Деда Мороза, спевший строчки Артура Еремеева. Клип практически полностью повторяет оригинальную версию.

«Новый год», выложенный на YouTube, за шесть лет с момента публикации посмотрели 2,2 миллиона человек. Позднее ролик был удален.

В интервью «Ленте.ру» участник коллектива Александр Гуляев рассказывал, что изначально клип задумывался как видеообращение для воспитанников детдома. При этом музыкант признался, что не знает, как видео попало в интернет.

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