Просмотры клипа «Новый год» группы «Стекловата» начали традиционно ползти вверх

Статистика просмотров видео «Новый год» коллектива «Стекловата» начала медленно расти с началом декабря. На это обратили внимание в Telegram-канале «Песий лай».

«Ну что, начинается. С первым днем зимы!» — написал Никита Пес, опубликовав соответствующий скриншот, показывающий, что просмотры клипа традиционно растут в зимний сезон, в другое время оставаясь практически на нуле.

Опус «Стекловаты», выложенный на YouTube, за шесть лет с момента публикации посмотрели 2,2 миллиона человек. «Чудесная новогодняя песня в исполнении культовой группы "Стекловата", рекомендуется к просмотру до, во время и после Нового года», — говорится в подписи к ролику. Клип был до этого выложен в другой версии, которая набрала более пяти миллионов просмотров, после чего аккаунт был удален.