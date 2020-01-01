Путин присвоил звание генерала главе ФССП

Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что специальные звания в ФССП появились после вступления в силу закона «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Согласно ему, служба судебных приставов приравнивается по статусу к правоохранительным органам.

Кроме того, утверждены 20 должностей, предусматривающие генеральские звания, 14 из них — для руководителей в ФССП.

Аристов возглавил ФССП в марте 2017 года. Ранее он занимал должность заместителя министра юстиции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!