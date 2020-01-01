Россиянин ударил ножом прохожих за просьбу дать прикурить

В Сарапуле (Удмуртия) россиянин ударил ножом двух прохожих, попросивших у него закурить. Один из пострадавших скончался от полученных ранений, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 1 января. Ранее судимые 28-летний и 33-летний жители Сарапула в нетрезвом состоянии встретили 43-летнего подозреваемого, также ранее судимого и находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины попросили у него закурить, однако он достал нож и ударил им прохожих.

Один из пострадавших скончался на месте, второй получил ранения в шею и руку, ему оказана медицинская помощь.

В настоящий момент подозреваемый задержан, следователи готовят материалы для предъявления ему обвинения.

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