Пенсионера ранили ножом в московском метро

На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, передает ТАСС.

По данным ведомства, 27 декабря в 22:45 от граждан поступило сообщение о человеке с ножевым ранением на станции. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что пострадал пенсионер 1946 года рождения.

Мужчину госпитализировали с колото-резаным ранением, ему оказывают медпомощь. Полиция начала проверку.

Ранее в декабре на станции метро «Новокузнецкая» курсант МВД задержал женщину, которая ударила ножом другую пассажирку и попыталась убежать. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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