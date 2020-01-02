В Балтику перебросят «охотников на акул»

Первые модернизированные противолодочные вертолеты Ка-27М поступят на вооружение Балтийского флота в 2020 году. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве обороны России.

Боевые возможности Ка-27М вдвое превосходят возможности палубного Ка-27ПЛ. У модернизированной машины отсутствует рулевой винт, благодаря чему она компактна и имеет высокую маневренность. Складывающиеся лопасти позволяют размещать вертолет даже на небольших кораблях. Кроме того, Ка-27М имеет самое современное оборудование и поиск подлодок выполняет с помощью мощной гидроакустической станции, которая опускается на тросе в воду. Он также оснащен датчиком магнитных аномалий и специальным буем.

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Символ вертолета — птица с акулой в лапах, поэтому их называют охотниками на акул. Первые экипажи новых машин уже прошли подготовку на базе учебного центра Морской авиации в Ейске.

Как рассказал вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин, переброска вертолетов «существенно укрепит калининградское направление и позволит создать единый разведывательно-ударный кулак приграничных войск и авиации». По его словам, патрулирование Ка-27М может дать объективную картину ситуации в том или ином районе, чтобы при необходимости отправить туда корабли или катера-перехватчики.

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