Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
На Украине сравнили два контракта с «Газпромом»
В Москве в 2020 году парковки будут бесплатными 70 дней 
Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо
Самая красивая женщина в мире показала фото в бикини и приспущенных шортах
Россиянам разрешат идти на охоту с луком и стрелами
Российские ученые нашли способ платить меньше за воду
Почти 100 россиян стали миллионерами после новогодней лотереи
Последствия столкновения двух самолетов попали на видео
Новости партнеров

Назван плюс новых поправок в ПДД о проверках на дорогах

Перейти в «Мою Ленту»

Новые поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, облегчат жизнь автомобилистам. Такой плюс поправок назвал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, сообщает RT.

По словам Хайцеэра, «это нормально», что все данные можно проверить по электронной базе, чтобы не возить «массу ненужных документов».

При этом он указал, что в России есть удаленные места с проблемами со связью. Каким образом инспектор будет проверять данные на «глухой, лесной» дороге, остается открытым вопросом, заявил Хайцеэр.

2 января в силу вступили поправки в ПДД, которые позволяют водителям предъявлять для проверки полис ОСАГО не только в бумажном, но и электронном виде. Во время проверки сотрудник ГИБДД может запросить информацию о заключении договора в автоматизированной системе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Автоэксперт прокомментировал вступление в силу новых поправок в ПДД
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В Госдуме опровергли повышение тарифов ОСАГО на 30 процентов
Россиян предупредили о возможном подорожании ОСАГО почти на треть
Другие материалы рубрики
Россия00:0331 декабря 2019

Кошмар перед Рождеством

Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
15:52Сегодня

Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

15:20Сегодня

Россиянам разрешат идти на охоту с луком и стрелами

14:37Сегодня

Более полумиллиона россиян заявили о наличии второго гражданства

Россия00:0731 декабря 2019

Народная воля

Какими россияне стали в 2019 году
14:24Сегодня

В Москве-реке выловили труп россиянина

13:39Сегодня

Москвичам проведут экскурсию по закрытой в советское время станции метро 

13:32Сегодня

Подорвавшийся на петарде россиянин попал на видео

Россия00:0428 декабря 2019

«Люди разделились на тварей и нормальных»

Она разрушила жизни тысяч людей и развалила СССР: афганская война глазами солдат
13:29Сегодня

В России ответили на территориальные претензии Эстонии

13:24Сегодня

ГИБДД изменит практическую часть экзамена на права

13:16Сегодня

Двое россиян прыгнули с парашютом с 24 этажа и попали на видео

Россия
Назван плюс новых поправок в ПДД о проверках на дорогах
Кошмар перед Рождеством
Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо
Что нового россияне узнали о стране и о себе
Лучшие тексты «Ленты.ру» о России и ее обитателях
Россиянам разрешат идти на охоту с луком и стрелами
«Накануне Нового года купили БТР за два ящика водки»
 
Более полумиллиона россиян заявили о наличии второго гражданства
Все материалы
Мир
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Жить станет веселее
Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?
Шесть человек погибли при аварийной посадке вертолета с военными на Тайване
Те, кто ушли
Главные утраты 2019 года
После пропажи военного вертолета на Тайване нашли выживших
Геноцид христиан, революции и русские в Сирии: мир в 2019-м
Главные события года
Голландия официально прекратила существование
Все материалы
Бывший СССР
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Против русского мира: чем жил бывший СССР в 2019 году
Почему минувший год разочаровал многих жителей постсоветского пространства
У здания администрации Зеленского залили бесплатный каток
Период распада
Свинья в гробу, штурм парламента и битвы с полицией — жизнь в странах бывшего СССР в 2019 году
В Эстонии в Новый год напомнили о территориальных претензиях к России
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Авария произошла после вылета из Алма-Аты, на борту находилось около 100 человек
Украинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи
Все материалы
Экономика
На Украине заявили о неготовности к возвращению прямых поставок газа из России
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Глава «Нафтогаза» рассказал о буфере между «Газпромом» и Украиной
Отскок неизбежен
Взлеты и падения, новые тренды и истории успеха: что творилось в мировой экономике в 2019 году
«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
Вприсядку
Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году
Суд отменил штраф американской компании за нарушение санкций против России
Все материалы
Силовые структуры
Изуродовавшему трех россиянок «кислотному» маньяку вынесли приговор
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В России арестовали готовивших теракт во время новогодних праздников
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина арестовали за подготовку теракта во время новогодних праздников
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Избиение российского зэка спецназом обернулось уголовным делом
Все материалы
Наука и техника
Врач предупредил о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Квантовое превосходство
Лучшие статьи за 2019 год о науке, оружии и российской истории
Опровергнута польза рассола при похмелье
Нескладно вышло
Google против Huawei и провал сгибающихся телефонов: главные гаджеты 2019 года
В Балтику перебросят «охотников на акул»
Свободное падение
Пока США покоряют Марс, а Китай — Луну, «Роскосмос» прожигает наследие СССР
Названы облегчающие похмелье средства
Все материалы
Спорт
Норвежский лыжник Клэбо отреагировал на приглашение на водку от Большунова
Когда вся жизнь — игра
Лучшие спортивные фото 2019 года
Норвежская биатлонистка объяснила традицию «сильно напиваться» в новогоднюю ночь
Хабиб НурмагомедовПобили на счастье
Триумф Нурмагомедова, битвы фриков и проводы Емельяненко: итоги года в единоборствах
Кокляев поел черной икры на камеру и разгневал фанатов
Главное в спорте в 2019-м
Триумф Нурмагомедова, новый допинговый скандал и невероятные истории
Спортсмен отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл
Все материалы
Культура
Актрису из «Первого мстителя» обвинили в убийстве матери
Кино высокого полета
Зомби, паразиты и любовники: 25 лучших фильмов 2019 года
Лазарев объяснил свой проигрыш на «Евровидении»
Что мы там не видели
Неизвестные сериалы года: десять причин не выходить из дома на праздники
Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Какие наши годы: лучшее за 2019-й
Что смотрели, читали и куда ходили россияне в уходящем году
В Лондоне разрезали картину Пикассо стоимостью 26 миллионов долларов
Все материалы
Интернет и СМИ
Кот разрушил фигуру из конструктора с тысячами деталей и избежал наказания
Новогоднее гадание
 
Назван победитель шоу «Голос»
«Настали опасные времена»
Захват власти и новая мировая война: как хакеры за год стали еще опаснее
Мужчина сымитировал звуки салюта ртом и тазиком
Узнали? Согласны?
Порно вторгается в обычную жизнь, Россию накрыла наркотическая чума, а ТВ скатывается в абсурд
Пользователи сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко
Все материалы
Ценности
Самая красивая женщина в мире показала фото в бикини и приспущенных шортах
Федерация вкусов
Пирожки с кровью, голова поросенка и козули: что ели в зимние праздники в разных уголках России
Гостья свадьбы скопировала откровенный наряд Ким Кардашьян и стала посмешищем
Приценились
Все, что нужно знать о стиле и моде в 2019 году
Ирина Шейк надела популярный в 90-х аксессуар и попозировала на камеру в бикини
Кэти ПерриГолова в алмазах
Как военная шапка превратилась в самое дорогое украшение для женщин
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Все материалы
Путешествия
Последствия столкновения двух самолетов попали на видео
Вдоль и поперек
Самые увлекательные путешествия и приключения года
Названо число жертв авиакатастроф в 2019 году
Русский бриллиант
Почему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку
«Пока буду жив, буду ездить»
Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
Один из крупнейших круизных лайнеров в мире врезался в бетонный причал
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Все материалы
Из жизни
Лифт рухнул с девятого этажа и убил семью
Что за неудача
Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Десятки животных сгорели заживо в зоопарке из-за новогодних фонарей
Тайский король Маха Вачиралонгкорн во время церемонии коронации Его величество Чебурашка
Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Совсем озверели
Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
В российском ЗАГСе отказались женить Деда Мороза и Снегурочку
Все материалы
Главные цифры 2019 года
Какие числа стали символами ушедшего года
Самое интересное на «Моторе» за год
Неформатные «Харлеи», история машины Робокопа, сдвоенные шины на легковых машинах и другие лучшие ис
Россия победила в «автомобильных Олимпийских играх»
Фоторепортаж с первых Международных автоспортивных игр FIA Motorsport Games
Cybertruck из России
Видео: мы протестировали Теслу из Подмосковья, которую вы видели в новостях
BMW рассказала о новинках для России
Новый Porsche 911 получил первую спецверсию
Genesis раскрыл внешность кроссовера GV80
Все материалы
Дом
Жители российского города возмутились новогодней елкой с пластиковыми бутылками
Страшные города и прекрасные дома
Лучшее от отдела «Дом» в 2019 году
Российские пенсионеры попытались покончить с собой из-за проблем с жильем
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Участковый обманул россиянку и отравил ее ради квартиры
По второму кругу
Превращение конюшни в оперу, а вокзала — в музей: самые смелые архитектурные решения года
Английский особняк вместо «семьи» сняла компания в 500 человек и разгромила его
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы