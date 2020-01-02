Назван плюс новых поправок в ПДД о проверках на дорогах

Новые поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, облегчат жизнь автомобилистам. Такой плюс поправок назвал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, сообщает RT.

По словам Хайцеэра, «это нормально», что все данные можно проверить по электронной базе, чтобы не возить «массу ненужных документов».

При этом он указал, что в России есть удаленные места с проблемами со связью. Каким образом инспектор будет проверять данные на «глухой, лесной» дороге, остается открытым вопросом, заявил Хайцеэр.

2 января в силу вступили поправки в ПДД, которые позволяют водителям предъявлять для проверки полис ОСАГО не только в бумажном, но и электронном виде. Во время проверки сотрудник ГИБДД может запросить информацию о заключении договора в автоматизированной системе.

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