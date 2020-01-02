Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января. Постановление правительства размещено на портале правовой информации.
В частности, нововведения позволяют водителям предъявлять для проверки полис ОСАГО не только в бумажном, но и электронном виде. Во время проверки сотрудник ГИБДД может запросить информацию о заключении договора в автоматизированной системе, говорится в документе.
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