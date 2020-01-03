В российском городе хулиган порезал колеса машинам скорой помощи

Во Владивостоке неизвестный порезал колеса автомобилям скорой помощи. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января. В результате действий хулигана был нанесен ущерб двум каретам скорой помощи, в том числе реанимобилю. Сейчас машины снова работают на линии.

В краевом департаменте здравоохранения рассказали, что, так как вызовов в то время было немного, на работу скорой это не повлияло. Тем не менее, уточняет РИА Новости, полиция организовала проверку, ведется поиск подозреваемого.

Помимо врачей, на действия злоумышленника пожаловались 36 частных автовладельцев. В соцсетях утверждают, что число подобных случаев может превысить сотню.

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