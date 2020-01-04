Порезавшего колеса машинам скорой помощи россиянина задержали

Полиция Владивостока задержала россиянина, который прокалывал колеса автомобилям скорой помощи. Об этом сообщил представитель регионального УМВД, передает РИА Новости.

Отмечается, что злоумышленника задержали в ночь на 4 января. Его личность не раскрывается.

Ранее стало известно, что в ночь с 1 на 2 января хулиган нанес ущерб двум каретам скорой помощи, в том числе реанимобилю. Сейчас машины снова работают на линии.

Помимо врачей, на действия злоумышленника пожаловались 36 частных автовладельцев. В соцсетях утверждают, что число подобных случаев может превысить сотню.

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