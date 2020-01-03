Производитель SSJ100 потребовал почти миллиард рублей от российской авиакомпании

«Гражданские самолеты Сухого» (дочка Объединенной авиастроительной корпорации и разработчик Sukhoi Superjet 100) в суде потребовал почти миллиард рублей от иркутской авиакомпании «ИрАэро». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку судебных дел.

Отмечается, что иск был подан 30 декабря в Арбитражный суд Москвы. На текущий момент иск не принят к производству. Точная сумма претензий — 941,4 миллиона рублей. Детали дела не раскрываются.

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Ранее сообщалось, что продажи SSJ100 в 2019 году провалились. «Гражданские самолеты Сухого» не смогли выполнить план и за год продать 20 бортов. По состоянию на середину декабря был поставлен всего один самолет.

По словам гендиректора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрия Слюсаря, в планах производства лайнера Sukhoi SuperJet 100 в 2020 году выпуск 20 бортов, а с 2021 года — возвращение на уровень 30 самолетов в год.

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