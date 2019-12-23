На новый Sukhoi Superjet потратят миллиарды рублей

Минпромторг собирается потратить еще 15 миллиардов рублей на разработку нового самолета Sukhoi Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет произведено на территории России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на план-график министерства.

Материалы по теме Аварийный выход В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать На крыльях войны США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты

Такую сумму ведомство планирует заплатить за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы над самолетом. Они должны быть завершены до 15 декабря 2021 года. По информации базы СПАРК, пока тендер на работы не объявлен. В Минпромторге сообщили, что контракт заключат до конца декабря 2019 года.

Весной 2019 года ведомство подписало контракт на 3,5 миллиарда рублей с «Гражданские самолеты Сухого» (разработчик Sukhoi Superjet 100). Соглашение подразумевало научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе Superjet с максимальным импортозамещением и должно было завершиться 15 декабря.

В Минпромторге сообщили, что это был первый этап выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Sukhoi Superjet New, и он выполнен в полном объеме. Контракт на 15 миллиардов является продолжением этой работы и вторым этапом проекта. В ведомстве добавили, что планирует и третий этап, однако его стоимость не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Sukhoi Superjet 100 провалил план продаж. «Гражданские самолеты Сухого» собирались реализовать 20 самолетов, однако к середине декабря удалось поставить только один борт.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!