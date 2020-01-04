Медведев выделил субсидии на повышение конкурентоспособности промпродукции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в 2020 году из госбюджета будет выделено 9,8 миллиарда рублей на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина в субботу, 4 января.

Уточняется, что широкий круг потребителей будет иметь доступ к механизму государственной поддержки. Так, разработана единая процедура, которая поможет всем желающим получить равный доступ к участию в квалификационном отборе и заключению соглашений о предоставлении субсидий.

«Господдержка позволит увеличить спрос на российскую промышленную продукцию за счет предоставления лизингополучателю льготных условий по договорам лизинга на промышленную продукцию», — указано в тексте документа.

В конце декабря 2019 года сообщалось, что, по прогнозам Минпромторга, рост инвестиций в промышленность России в 2020 году составит 1-1,5 процента. Такие выводы были сделаны судя по запросам компаний на поддержку со стороны государства в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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