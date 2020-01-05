Пьяный россиянин сбросил с балкона на автомобиль компьютер и ноутбуки

В Краснодаре пьяный россиянин сбросил на автомобиль с балкона 11-го этажа три ноутбука, системный блок и монитор. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на представителя МВД по региону Артема Коноваленко.

По предварительным данным, вся техника принадлежала мужчине, поскольку он является компьютерным мастером. Она упала на припаркованный автомобиль «Хендай Солярис», водитель которого ушел гулять в местный парк.

46-летнего нарушителя задержали в квартире. Причину своих действий мужчина объяснять отказался. В настоящее время по данному факту проводится проверка и устанавливается сумма причиненного ущерба. На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство, который предусматривает до 15 суток административного ареста.

Ранее жителя Екатеринбурга признали виновным в жестоком обращении с животным за то, что он выбросил собаку с балкона пятого этажа. Такса получила множественные переломы со смещением.

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