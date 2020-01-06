Комментатор «Матч ТВ» назвал идиотами перепутавших финалы МЧМ зрителей

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Поленов назвал идиотами болельщиков, предъявивших вещателю претензии за показ финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года в одно время с решающим поединком турнира-2020. Изначально он опубликовал пост в Twitter, однако позднее публикация исчезла из его аккаунта.

Как пишет «Чемпионат.com», Поленов назвал идиотами тех, «кто повелся» и всерьез посчитал, что сборная России выиграла у Канады в матче, прошедшем 5 января 2020-го. «Не отличаете 2011-й от 2020-го? Серьезно? Ну тогда какая разница, как сыграли», — посчитал комментатор.

В программе передач «Матч ТВ» изначально было указано, что одновременно с финалом МЧМ-2020, который показывал Первый канал, пройдет трансляция матча 2011 года, в котором также встречались Россия и Канада, и тогда победа осталась за россиянами.

Многие болельщики, тем не менее, перепутали матчи и после финальной сирены, зафиксировавшей поражение сборной России, начали поздравлять команду с завоеванием золотых медалей. Среди прочих, с похвалой в адрес сборной выступили бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов и председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

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