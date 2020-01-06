В сети раскритиковали Валерию за наряд

Пользователи Instagram раскритиковали наряд певицы Валерии (Аллы Перфиловой). Фото в черном костюме она выложила в социальную сеть за час до концерта в Воронеже.

Фото опубликовано @valeriya

«Одеяние — ни к селу, ни к городу; разве что для клоуна. Простите за прямолинейность», — написала @_tayloranna_7. В ответ артистка заявила, что негативные комментарии ее не интересуют: «Ваше "авторитетное" мнение мне очень ценно. Тоже простите за прямоту».

Другой пользователь назвала наряд артистки нелепым, и призвала поменять стилиста.

«Чем старше, тем стиль хуже и хуже», — пишет @na.8529

Валерия подчеркнула под одним из комментариев, что никого не призывает одеваться также.

Некоторые подписчики вступились за певицу, отметив, что новый наряд ей идет. «Отличный костюм. Критики, которые научились только футболку с джинсами компоновать, конечно, в шоке», — отметила @pospelova1016.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!