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Певица Валерия рассказала о пережитом выкидыше в начале отношений с Пригожиным

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Валерия

Певица Валерия рассказала в ходе передачи «Судьба человека», что потеряла ребенка от музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Запись программы опубликована на сайте канала «Россия 1».

Она пояснила, что это случилось в самом начале их отношений. Артистка не знала о своей беременности, поэтому, когда заболела гриппом, приняла большую дозу антибиотиков. Когда она поняла, что ждет ребенка и обратилась к врачам, те ответили, что необходимо ждать и надеяться на лучшее. Она планировала, что назовет ребенка Егором, однако произошло отторжение плода.

«Мне нужно было лететь на следующий день на гастроли — вот так мы и пережили это, в работе. Мы все свои раны залечиваем в работе», — поделилась 51-летняя Валерия.

Пара поженилась в 2004 году. У Иосифа Пригожина есть трое детей от предыдущих браков, у Валерии — трое детей от ее бывшего мужа, композитора и предпринимателя Александра Шульгина.

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