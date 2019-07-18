Пригожин лишился водительских прав и был пристыжен Валерией

valeriya / Instagram

Российский продюсер Иосиф Пригожин лишился водительских прав во Франции. Об этом в своем Instagram рассказала его супруга, певица Валерия.

Артистка опубликовала видеоролик, в комментариях к которому написала: «Доигрался-докатался мой муж — теперь с водительского кресла пересел на пассажирское».

По ее словам, Пригожин был наказан за превышение скорости. «А еще руководитель канала "Авто Плюс" (телеканал, посвященный автомобилям — прим. «Ленты.ру»)!» — добавила она.

Продюсер на видео заявил, что ему нравятся девушки за рулем и что он не против жены-водителя.

Пригожин прокомментировал ситуацию с правами порталу Starhit: «Скорость превысил незначительно, но все равно задержали, составили протокол, забрали права. Заплатил штраф — 140 евро».

10 июля продюсер предложил помочь украинским детям, которым запретили принимать участие в детском «Евровидении», поучаствовать в отборочном туре и выступить на музыкальном состязании от России.

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