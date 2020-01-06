Американский F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком

Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle столкнулся в воздухе с самолетом-заправщиком KC-46 Pegasus. Об этом пишет The Drive. Видео ЧП опубликовано в Instagram-аккаунте kc135_boomer.

Во время расцепки стабилизатора топливная стрела ударила по кабине истребителя. Издание называет это одной из главных проблем заправщика, отмечая, что система управления стрелой подачи топлива не соответствует требованиям ВВС США.

В Boeing заявили о планах изменить конструкцию сцепного устройства и исправить другие недостатки. Работы по модернизации заправщика обойдутся в 300 миллионов долларов и займут до четырех лет.

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