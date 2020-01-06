Раскрыты подробности побега экс-главы Nissan из Японии

О побеге экс-главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона заранее знала одна из его дочерей. Об этом сообщает портал Kyodo со ссылкой на друга семьи Гона.

«Мой отец скоро будет свободен», — цитирует ее друг семьи.

У Гона три дочери. Их зовут Каролайн, Майя и Надин. При этом издание Kyodo не уточняет, о ком конкретно идет речь.

2 января сообщалось, что за организацию побега бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi отвечали частные охранные компании из США и Ливана. Каким образом расследование вышло на американский след, не уточняется. Ранее стало известно, что Гона вывезли в ящике с музыкальными инструментами на частном самолете.

В настоящее время топ-менеджер находится в Ливане, куда прибыл через Стамбул. Он встретился с президентом республики Мишелем Наим Ауном и заручился его поддержкой. У Ливана нет соглашения об экстрадиции с Японией. Кроме того, Гон является гражданином Ливана и пользуется уважением в стране.

Бывший глава Nissan заявил, что бежал из-за политического преследования, потому что не хотел оставаться в заложниках у «фальсифицированного японского правосудия».

Гона задержали больше года назад — осенью 2018 года. Его освободили под залог при условии, что он не покинет страну. Также Гону запретили общаться с женой и руководителями дилерских центров.

Его обвиняют в сокрытии доходов на сумму 80 миллионов долларов с 2011-го по 2015 год, а также в перекладывании на компанию личных расходов в размере 16 миллионов долларов. Все обвинения он опровергает. На фоне расследования в совокупности с общим снижением автомобильного рынка Nissan оказался в глубоком кризисе. После рекордного падения прибыли компания пошла на массовые увольнения.

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