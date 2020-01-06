Выступавшая на фоне фото с Путиным глава Хорватии проиграла выборы

Действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович проиграла на выборах главы государства. Об этом сообщает «Интерфакс».

По итогам обработки данных со всех участков победу одержал оппозиционер, кандидат Социал-демократической партии (СДП) и бывший премьер-министр страны Зоран Миланович. За него отдали голоса 1 миллион 34 тысячи избирателей (52,7 процента). Действующую главу государства поддержали 929 тысяч граждан (47,3 процента).

Грабар-Китарович уже признала поражение и поздравила конкурента с победой. Она была избрана в декабре 2014 года, набрав во втором туре более 50 процентов голосов избирателей.

Второй тур президентских выборов в Хорватии завершился 5 января. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов.

В декабре Грабар-Китарович в ходе предвыборной кампании выступила на фоне фотографии с президентом России Владимиром Путиным.

В соответствии с конституцией, президент Хорватии избирается всенародно тайным голосованием на пять лет с правом переизбрания на второй срок. Он осуществляет руководство армией и дипломатией, а также выполняет церемониальные функции.

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