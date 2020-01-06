В Грузии погиб российский турист

Гражданин России попал под лавину на горнолыжном грузинском курорте Гудаури (край Мцхета — Мтианети) и погиб. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Сход лавины произошел накануне, тогда же началась спасательная операция. «Сегодня сотрудники службы спасения обнаружили туриста из РФ мертвым», — сказала сотрудница пресс-службы МВД.

4 января спустя две недели поисков спасатели обнаружили на Чукотке тело попавшего под лавину сноубордиста. В начале декабря стало известно, что россиян катался на необорудованном склоне возле Эгвекинота. В назначенное время за ним приехали друзья, но не нашли его.

30 ноября стало известно о гибели двух лыжников, которые катались вне трассы в итальянских Альпах. Они попали под сход лавины.

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