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Назван правильный способ заварки чая

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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд. Об этом пишет издание Focus со ссылкой на немецкий Федеральный институт оценки рисков (BfR).

По словам специалистов, так как чай является натуральным продуктом, он может содержать бактерии, дрожжи, плесень или патогены, такие как сальмонелла. Поэтому при приготовлении напитка стоит четко следовать инструкции от производителя и заливать чайные листья кипятком и оставить завариваться на пять минут.

Вместе с тем эксперты не советуют пить чай, который настаивался в течение нескольких часов — это также может быть опасно для организма.

В октябре 2019 года группа исследователей из Китая обнаружила, что зеленый чай можно использовать для клеточной терапии, в ходе которой специфическое вещество активирует группу внедренных в организм стволовых клеток. Клеточная терапия используется в борьбе с наследственными заболеваниями и раком, а также против трудноизлечимых сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и аутоиммунных заболеваний.

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