Названа польза зеленого чая в борьбе с опасными болезнями

Группа исследователей из Китая обнаружила, что зеленый чай можно использовать для клеточной терапии, в ходе которой специфическое вещество активирует группу внедренных в организм стволовых клеток. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress.

Специалисты изучили свойства протокатеховой кислоты (PCA), которая вырабатывается организмом при употреблении зеленого чая. Сначала ученые получили эмбриональные клетки почек человека, которые изменяют свою активность в ответ на присутствие PCA. Эти клетки вводились мышам, которых затем поили зеленым чаем, в результате чего клетки активировались.

В ходе других экспериментов исследователям удалось использовать протокатеховую кислоту для улучшения работы системы редактирования генов CRISPR. CRISPR способна относительно точно вносить изменения в конкретный участок ДНК, однако при этом все равно возникают побочные замены в нуклеотидной цепи других участков. Кроме того, для мышей и обезьян зеленый чай оказался удобным способом активировать клетки, имплантированные в поджелудочную железу для лечения диабета.

Использование зеленого чая в качестве механизма удаленного контроля за деятельностью клеток не привело к каким-либо заметным побочным эффектам, таким как воспалительная реакция или увеличение количества лейкоцитов в крови.

Клеточная терапия используется в борьбе с наследственными заболеваниями и раком, а также против трудноизлечимых сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и аутоиммунных заболеваний.

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