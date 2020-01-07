Госдолг Украины резко вырос

Госдолг Украины вырос за последние три месяца 2019 года на 717 миллионов долларов, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, которого цитирует РИА Новости.

«В результате политики правительства и НБУ в последние три месяца долг Украины увеличился на 17 миллиардов гривен [717,3 миллиона долларов]. Поэтому бюджет страны на 2020 год придется серьезно корректировать», — сказал Бойко.

По его словам, рост задолженности вызван, в основном, недополучением таможенных сборов и большого количества спекулятивных операций с государственными облигациями, из-за которых гривна слишком сильно укрепилась и лишила бюджет части поступлений от экспорта.

«Завели спекулятивный капитал через облигации под девять процентов годовых. А это кабала для страны! Покажите мне, какое еще государство в мире выплачивает такие проценты. Зайдя в страну, этот спекулятивный капитал так "укрепил" гривну, что упали доходы бюджета. И пришлось обрезать жизненно важные для страны платежи», — заявил Бойко.

По итогам 2019 года украинская гривна показала наибольший рост курса среди всех мировых валют.

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