Зеленский счел крушение самолета в Иране темой «не для хайпа и лайков»

Президент Украины Владимир Зеленский счел крушение украинского самолета в Иране темой «не для хайпа и лайков». Об этом он заявил в обращении, которое было опубликовано на YouTube.

Глава государства призвал украинцев воздержаться от непроверенной информации и манипуляций до предварительного отчета по расследованию.

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«Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий. Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с катастрофой украинского авиалайнера в Иране. В соответствии с подписанным президентом Украины указе в память о погибших приспущены государственные флаги.

8 января Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. В связи с авиакатастрофой некоторые перевозчики изменили маршруты, проходящие через воздушное пространство Ирана, а Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) рекомендовало прекратить полеты над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами.

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