Украина назвала своим приоритетом выяснение причин падения самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выяснение причин авиакатастрофы украинского самолета в Иране будет приоритетным для страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права», — сказал он.

Зеленский также сообщил, что в четверг намерен поговорить по телефону с президентом Ирана и усилить сотрудничество ведомств республики с украинской экспертной группой по расследованию катастрофы. Кроме того, глава государства анонсировал внеплановые проверки в воздушном флоте страны.

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Ранее стало известно, что Украина отправила в Иран группу экспертов и представителей профильных ведомств. В группу вошли представители Госавиаслужбы, Службы безопасности, Минобороны, МИД, полиции и Совета нацбезопасности, а также сотрудники бюро по расследованию авиапроисшествий и работники компании «Международные авиалинии Украины», чей самолет потерпел крушение.

Крушение самолета «Международных авиалиний Украины» произошло на утро после того, как в ночь на 8 января Тегеран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Иран объявил это ответом на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в Багдаде 3 января, который погиб в результате американского ракетного удара.

Украинский пассажирский лайнер упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана, все находившиеся на его борту 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. При этом большинство из них не были украинскими гражданами.

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