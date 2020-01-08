Украина отправила в Иран своих специалистов по расследованию авиакатастрофы

Украина отправила в Иран группу экспертов и представителей профильных ведомств для участия в расследовании крушения самолета в Тегеране. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Facebook.

В группу вошли представители Госавиаслужбы, Службы безопасности, Минобороны, МИД, полиции и Совета нацбезопасности, а также сотрудники бюро по расследованию авиапроисшествий и работники компании «Международные авиалинии Украины», чей самолет потерпел крушение.

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Ранее агентство «Интерфакс-Украина» сообщало, что Иран отказался передать черные ящики с разбившегося лайнера компании-производителю самолета Boeing или американским специалистам.

Крушение самолета «Международных авиалиний Украины» произошло на утро после того, как в ночь на 8 января Тегеран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Иран объявил это ответом на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в Багдаде 3 января, который погиб в результате американского ракетного удара.

Украинский пассажирский лайнер упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана, все находившиеся на его борту 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. При этом большинство из них не были украинскими гражданами.

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