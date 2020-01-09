Huawei нарушила запрет на использование Google

Журналисты Huawei Central уличили Huawei в нарушении запрета на использование сервисов Google. Компания ответила, что не злоупотребляла правами американской компании.

Издание обратило внимание на обновление EMUI 10 для смартфонов Huawei на Android 10, которое появилось в конце 2019 года. Журналисты заметили, что китайская компания распространяет патчи безопасности Android, которые выпускает Google, на большинство своих смартфонов, в том числе на Mate 30 и Mate 30 Pro, хотя они не сертифицированы для использования продуктов американской корпорации.

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При этом в списке устройств на сайте Huawei, которые должны получить ежемесячные обновления безопасности, нет Mate 30 и Mate 30 Pro, хотя фактически они их получают. Ранее Google заявляла, что продолжит выпускать обновления безопасности только для тех смартфонов, которые вышли до вступления в силу запрета на использование сервисов компании в устройствах Huawei, то есть до мая 2019 года.

Huawei отреагировала на подозрения ресурса заявлением. В нем говорится, что компания продолжает поддерживать все свои смартфоны, выпуская патчи безопасности.

Huawei лишилась лицензии сервисов Google для своих смартфонов в мае 2019 года. Компанию заподозрили в шпионаже и внесли в американский санкционный список. Huawei отчиталась о запуске собственной операционной системы HarmonyOS, но продолжает использовать Android в качестве основной ОС.

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