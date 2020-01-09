Актриса из «Людей Икс» снялась полностью голой для обложки модного журнала

Популярная американская актриса и певица Зои Кравиц, которая снялась в киноленте «Люди Икс: Первый класс», сфотографировалась полностью голой для обложки модного журнала Elle. Кадры фотосессии опубликованы на официальной странице Кравиц в Instagram.

На одном из снимков девушка позирует обнаженной, скрестив ноги и руки таким образом, что они закрывают ее грудь и область бикини. Образ знаменитости дополнен массивным колье из ракушек и крупного жемчуга и светлым ободком.

На другом фото Кравиц лежит на полу в черном платье-бандо из гофрированной ткани с глубоким вырезом необычной формы. Кроме того, исполнительница предстала перед камерой в темном бюстгальтере с треугольными чашечками и отдельно надетых объемных рукавах.

Фото: @zoeisabellakravitz

В январе 2019 года Зои Кравиц надела на афтерпати премии «Оскар» Vanity Fair прозрачный бюстгальтер из золота 750 пробы. Стоимость золотого металлического топа-кольчуги, через который была видна обнаженная грудь 30-летней актрисы, составила 24 тысячи долларов (около 1,5 миллиона рублей).

Зои Кравиц — дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне — снялась в фильмах «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари и где они обитают» и «Это очень забавная история», а также в сериалах «Большая маленькая ложь» и «Блудливая Калифорния».

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