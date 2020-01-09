Пассажир неудачно пошутил и сломал туалет на борту самолета

Пассажир самолета попытался пошутить и случайно сломал туалет на борту. Неудачный пранк попал на видео, запись опубликовал Stuff.

На кадрах ролика видно, как путешественник частично разматывает рулон туалетной бумаги, погрузив ее в унитаз, после чего нажимает кнопку смыва. В результате вместе с рулоном вылетает дозатор.

Как уточняет портал, автором видеозаписи был 35-летний Шон Болис (Sean Bolis) из американского штата Калифорния. По его словам, случившееся испугало его, потому что пранк пошел не по плану. «Я думал, что унитаз забьется и включится какую-нибудь сигнализация. Я был просто потрясен в течение примерно пяти секунд, пока смыв не закончился», — пояснил Болис. Он добавил, что впоследствии смог вернуть дозатор на место.

В июне 2018 года в московском аэропорту Домодедово мужчина при входе в здание заявил о том, что у него при себе бомба, однако в ходе досмотра выяснилось, что он пошутил. Инцидент не повлиял на обслуживание рейсов и пассажиров, аэропорт продолжил работать в штатном режиме. После досмотра мужчину передали полиции.

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