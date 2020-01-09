Назван способ продлить жизнь на десять лет

Полезные привычки, включая регулярные физические упражнения и здоровое питание, способны продлить жизнь человека примерно на десять лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук.

Ученые пришли к такому выводу после 20-летнего наблюдения за более чем 100 тысячами человек в возрасте от 50 лет. Было определено пять групп риска: курение, алкоголь, нездоровое питание, низкая физическая активность и избыточный вес, после чего исследуемых разделяли по каждой из групп.

Те, кто вел здоровый образ жизни и не заболел за время исследования непредсказуемыми заболеваниями вроде рака, в итоге прожили существенно дольше. У заботящихся о своем здоровье женщин в среднем этот показатель составил 84,4 года против 73,7 года у остальных. У мужчин эти показатели составили 81,1 года против 73,5 года.

Ранее нейробиолог Марк Маттсон (Mark Mattson) из Университета Джона Хопкинса в США назвал прерывистое голодание одним из самых эффективных способов улучшить здоровье и продлить жизнь. Ученый провел систематический обзор научных публикаций, посвященных влиянию временного голодания на организм человека и животных. Одно из исследований, проведенное с участием сотни женщин с лишним весом, показало, что те, кто придерживался схемы 5:2, не только потеряли вес, но и улучшили показатели чувствительности к инсулину и сократили объем висцерального жира. Другая научная работа продемонстрировала благотворное влияние голодания на умственные способности.

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