Раскрыт легкий способ избежать диабета

Ученые Института биологических исследований Солка в Сан-Диего (штат Калифорния, США) выяснили, что 10-часовое «окно», в течение которого можно употреблять пищу, способствует улучшению здоровья и профилактике диабета. Такой подход может стать легким методом в борьбе с метаболическими заболеваниями, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 19 человек с метаболическим синдромом — состоянием, при котором вероятность заболевания диабетом 2-го типа в течение следующих пяти лет повышается в пять раз, а сердечно-сосудистых нарушений — в два раза. Добровольцев попросили принимать пищу в рамках 10-часового интервала в течение 12 недель. При этом они сами могли выбирать, во сколько часов этот интервал начать, и немного изменять его для раннего завтрака или позднего ужина.

Оказалось, что такой прием пищи способствовал снижению кровяного давления и улучшению уровня холестерина. У 12 человек также наблюдалось улучшение уровня глюкозы в крови натощак и гемоглобина A1c. Все эти изменения происходили при сохранении прежней физической активности участников. При этом некоторые добровольцы прекратили принимать лекарства по контролю за уровнем холестерина и средства от гипертонии.

Ранее сообщалось, что ученые Кембриджского университета в Великобритании выявили способ простой борьбы с диабетом 2-го типа. Для ремиссии заболевания обычно применяется низкоуглеводная диета, однако повысить чувствительность тканей к инсулину также можно с помощью 10-процентной потери веса в течение пяти лет.

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