Назван самый эффективный способ продлить жизнь

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Нейробиолог Марк Маттсон (Mark Mattson) из Университета Джона Хопкинса в США назвал прерывистое голодание одним из самых эффективных способов улучшить здоровье и продлить жизнь. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Ученый провел систематический обзор научных публикаций, посвященных влиянию временного голодания на организм человека и животных. Этот тип диеты делится на две категории: ежедневное питание, ограниченное периодом 6-8 часов, и еженедельное голодание в течение пяти дней (диета 5:2), после которого следует двухдневный умеренный прием пищи.

Множество экспериментов с участием животных и людей показывает, что такое ограничение в еде поддерживает здоровье клеток и адаптирует их к периодам дефицита пищи через переключение метаболизма. В том случае клетки расходуют энергию, запасенную в виде углеводов, и переходят на медленное сжигание жира. В результате улучшается регуляция сахара в крови, повышается устойчивость к стрессу и подавляется воспаление.

Диета также снижает артериальное давление, уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений в покое. Одно из исследований, проведенное с участием сотни женщин с лишним весом, показало, что те, кто придерживался схемы 5:2, не только потеряли вес, но и улучшили показатели чувствительности к инсулину и сократили объем висцерального жира. Другая научная работа продемонстрировала благотворное влияние голодания на умственные способности.

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