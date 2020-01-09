78 медработников 13 часов разделяли сросшихся близняшек

В нигерийском городе Абуджа команда из 78 медработников провела операцию по разделению сросшихся близняшек Мерси и Гуднесс Эд (Mercy, Goodness Ede). Об этом сообщает телеканал CNN.

Операция прошла под руководством детского хирурга Эммануэля Аме (Emmanuel Ameh) в ноябре 2019 года. Однако врачи раскрыли подробности только сейчас, когда состояние здоровья близняшек нормализовалось.

Мерси и Гуднесс, сросшихся в области груди и живота, разделяли около 13 часов сразу в двух операционных палатах. По словам представителя государственной больницы, доктора Тайо Хаастрапа, в операции участвовали только местные врачи. Лечение, которое обошлось больнице в тысячи долларов, было предоставлено семье Эд бесплатно.

Близняшки родились 13 августа прошлого года, но по настоянию хирурга Аме операцию отложили до ноября. У новорожденных диагностировали осложнения, в том числе омфалоцеле — врожденный дефект передней брюшной стенки. Медики также опасались, что в ходе операции грудные клетки девочек остались бы открытыми, и туда могла бы попасть инфекция. Чтобы покрыть эти участки, доктора заранее создали заплатки из искусственной кожи.

«Мы должны были убедиться, что после операции девочки смогут существовать порознь, — пояснил Аме. — У них была общая диафрагма и печень, остальные же органы были автономны». Помимо тщательной подготовки и обследований, больнице пришлось приобрести необходимое для операции медицинское оборудование.

В 2019 году сообщалось, что в лондонской больнице более ста медработников успешно провели серию операций по разделению сросшихся головами близняшек. Случай двухлетних сестер Сафы и Марвы Улла (Safa, Marwa Ullah) из Пакистана был чрезвычайно сложным.

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