Активисты заявили о спасении попавшего четверть века назад в рабство россиянина

Члены движения против рабства «Альтернатива» нашли в Дагестане 70-летнего уроженца Магнитогорска Виктора Богданова, который, предположительно, провел в рабстве 24 года. Об этом сообщается в группе организации во «ВКонтакте».

Богданов приехал на Северный Кавказ в 1996 году на заработки и сначала работал на кирпичных заводах. Потом, как он рассказал активистам, «переходил от хозяина к хозяину, чабановал в горах, находясь в совершенно бесправном положении». За работу денег он не получал. Российского паспорта у него нет, поскольку в регион он приехал с советским, который уже недействителен.

В публикации говорится, что сейчас Богданов не имеет дома и документов, болен, почти ослеп, с «множеством застарелых переломов».

Сотрудники «Альтернативы» начали искать его родственников. Пожилой мужчина упомянул, что у него есть старшая сестра, которая, возможно, до сих пор живет в Магнитогорске. Сейчас Богданов живет в шелтере «Альтернативы», ему помогают с восстановлением документов.

В управлении МВД по Дагестану URA.RU сообщили, что Богданов неоднократно общался с полицейскими и всегда говорил, что никто не принуждает его жить и работать в республике. Ему предлагали отправиться на родину, но он утверждал, что в родном городе ему негде жить. «Сказал, что, чем на улице замерзать, лучше работать за копейки или даже за еду пастухом или разнорабочим», — объяснили в пресс-службе ведомства.

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