Власти Ухты оценили опасность пожара на нефтяном заводе

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми «Лукойл-Ухтанефтепереработка» не угрожает жителям Ухты. Об этом заявил мэр города Магомед Османов, сообщается на сайте республики.

По словам Османова, на данный момент ситуация находится под контролем, принимаются меры по ликвидации последствий происшествия. Само место пожара находится на окраине завода, жилых домов в радиусе километра от него нет. В находящемся поблизости торговом центре эвакуировали людей.

«Выставлено оцепление. Ветер дует от города, дым уходит в сторону», — сказал мэр Ухты.

Ранее сообщалось, что в 16:45 по московскому времени произошла разгерметизация одной из девяти емкостей на территории НПЗ, где хранились присадки для топлива. Далее последовал взрыв, в результате которого вылилось примерно 50-70 кубометров жидкости, которая загорелась.

В результате пожара пострадал один человек, у него обожжено 10-15 процентов тела. Магомед Османов сообщал, что возгорание локализовано.

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