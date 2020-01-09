В Белоруссии труп гостя просидел несколько дней за новогодним столом

Труп гостя в деревне Черессы Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает портал «Белновости».

В милицию обратилась жительница деревни, которая заявила, что ее супруг несколько дней не появлялся дома. Правоохранители выяснили, что в последний раз мужчину видели в гостях у односельчанина-ремесленника, который недавно вернулся с заработков из России.

После проверки сотрудники уголовного розыска обнаружили пропавшего мужчину. Его труп находился в кресле за праздничным столом, где с 30 декабря шло новогоднее застолье.

Во время экспертизы у погибшего была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма. Хозяин дома сознался, что во время ссоры он схватил полено и ударил им гостя по голове, однако продолжил застолье, не обратив внимания на серьезность нанесенных увечий. По словам мужчины, через несколько дней он начал догадываться, что с гостем что-то не так, но вызывать милицию не стал.

В отношении подозреваемого, хозяина дома 1966 года рождения, открыто производство по части 3 статьи 147 («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего») Уголовного кодекса Белоруссии. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

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