Пользователей сети по всему миру охватил страх Третьей мировой войны

Пользователи соцсетей по всему миру после эскалации конфликта между США и Ираном поделились опасениями о том, что Третья мировая война, о которой в первые дни нового года только шутили, на самом деле вполне реальна. Своими страхами и прогнозами они поделились в Twitter.

«Почему люди реально шутят над тем, что может начаться Третья мировая? Вы *** (неноральные), сейчас молиться надо всем богам, чтобы все обошлось. Вы хотите умереть, я вот чего не пойму? Война это не шутки. Если будут применять ядерное оружие, то всему миру конец, все сотрется с лица земли», — обратила внимание поклонница K-pop с ником Angelika.

Тем, кто шутит над возможной войной, в сети поспешили напомнить о ее реальных последствиях с помощью ролика о девочке, ставшей жертвой вооруженного конфликта.

— в тихом омуте арми водятся⁷ (@neadecvat569) 08 января 2020, 07:20

«Война — это не шутка!» — публикует тот же ролик пользовательница с ником @mmaryam_i, пишущая на арабском языке.

«Пожалуйста, остановите войну. Вылечите мир».

— General Fatoki Taiye Timmy (@lagbenjo) 08 января 2020, 09:43

«Дестабилизация Ирана приведет к еще более сильному миграционному хаосу, чем падение Каддафи или появление ИГИЛ (запрещена в России — прим. «Ленты.ру»). За это заплатят не США, а опять же Европа».

— Kim Jong Un 🗺️ 💈 (@KimJongUnique) 08 января 2020, 07:37

«Когда вы понимаете, что шутки о Третьей мировой войне могут стать реальностью».

Впрочем, после обращения президента США Дональда Трампа к нации и анонсирования санкций в отношении Ирана, микроблогеры заключили, что война откладывается, и продолжили иронизировать.

— ASSSХОЛ мать его (@danynahooy) 08 января 2020, 11:51

8 января в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по двум американским базам в Ираке. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса «земля — земля». Иран заявил о гибели 80 американцев, однако в отрицают какие-либо потери в результате этой операции.

В этот же день в небе над Тегераном загорелся гражданский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 176 человек. Большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана предварительно назвали причиной катастрофы возгорание в двигателе. Точная причинабудет раскрыта после анализа бортовых самописцев лайнера. Вместе с тем в ближневосточной прессе циркулируют слухи о том, что самолет мог быть сбит в ходе ракетного удара Ирана по военным объектам США в Ираке.

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