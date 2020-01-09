Одна из богатейших женщин России начала экспансию на Запад

Одна из богатейших женщин России — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — начала экспансию на Запад. Компания запустила продажи в Польше. Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель ретейлера.

«Открытие продаж в Польше стало следующим этапом реализации нашей международной стратегии. Российские производители, с которыми мы сотрудничаем, получили доступ к новому крупному рынку через Wildberries», — рассказал директор по развитию компании Вячеслав Иващенко.

Покупатели могут приобрести женскую, мужскую и детскую одежду, обувь, аксессуары, игрушки. В дальнейшем ассортимент планируют расширить.

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О том, что бренд выходит на европейский рынок, стало известно в декабре 2019-го. До этого компания, которая стала самой популярной в мире в сегменте одежды, работала на территории России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

Бакальчук в декабре вошла в список десяти самых заметных новых миллиардеров в мире по версии американского журнала Forbes. Ее состояние оценивается в миллиард долларов. Основательница Wildberries стала второй россиянкой, чье состояние превысило миллиард долларов. Первой является вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.

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