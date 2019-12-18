Российский ретейлер вышел на рынок Польши

Российский онлайн-ретейлер Wildberries выходит на польский рынок. Об этом сообщил представитель РФ в Польше Владимир Нефедов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Они зарегистрировали фирму, сняли логистический центр, наняли сотрудников и подписали соглашение о правовом и бухгалтерском обслуживании, а также соглашение с компанией Google о площадке для торговли», — прокомментировал он. До выхода на польский рынок компания работала на территории России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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