Российский интернет-магазин одежды стал самым популярным в мире

Крупнейший интернет-магазин одежды в России Wildberries стал самым популярным в мире. Об этом свидетельствуют результаты исследования маркетинговой компании SEMrush, которые приводит WWD.

Российский сайт с большим отрывом опередил по посещаемости известные мировые онлайн-ретейлеры, включая H&M, Macy’s, Zaful, Zara, Asos и другие. Согласно отчету, в 2019 году на Wildberries зашли 78,4 миллиона пользователей, в то время как трафик его главного конкурента H&M составил 64,1 миллиона.

Как отметил старший вице-президент по маркетингу SEMrush Максим Росляков, к концу года компания вырвалась на первую позицию рейтинга, даже несмотря на то, что в начале года едва ли обходила другие бренды.

В марте аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие производители масс-маркета наиболее популярны в 171 стране мира. Было установлено, что самый востребованный бренд у россиян — Asos. Более того, этот онлайн-ретейлер занял первое место в мире: включая Россию, им интересовались 52 страны.

