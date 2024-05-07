В России станет больше штрафных камер

«Известия»: в России резко вырастет число штрафных камер

В России резко вырастет число «штрафных» камер с искусственным интеллектом (ИИ). О том, что штрафов за парковку, невывезенный мусор и торговлю в неположенных местах может стать больше, сообщают «Известия».

По данным разработчика ИИ-систем Softlogic, в 2023 году государственные и муниципальные учреждения стали в 2,5 раза чаще заказывать такие камеры, чем в 2022 году. Тогда было куплено менее сотни систем умного видеонаблюдения, в том время как в 2023 году количество закупок выросло до 239. При этом объем контрактов вырос в шесть раз — с 256,1 миллиона до 1,5 миллиарда рублей.

Эксперты связывают рост популярность ИИ-решений с их высокой эффективностью. «Полнота и точность фиксации нарушений вкупе с геопозиционированием и выявлением конкретных нарушителей позволяет выдавать предписания и выставлять штрафы автоматически, принося миллионы рублей в местные бюджеты. В крупных городах комплексы окупаются буквально за пару недель, в небольших — за пару месяцев». — пояснил совладелец Softlogic Денис Логинов.

Ранее россиян предупредили о штрафах за выброс строительного мусора в общественный бак.