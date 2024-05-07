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07:59, 7 мая 2024Силовые структуры

Двое россиян получили срок за массовую подделку школьных тетрадей

В Петербурге суд вынес приговор по делу о масштабной подделке школьных тетрадей

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор двум местным бизнесменам Александру Соколову и Якову Захарову, проходящим по уголовному делу о массовой подделке школьных тетрадей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Осужденные признаны виновными по статье 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»). Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также они должны выплатить издательству «Просвещение» 12,5 миллиона рублей.

Суд установил, с 1 декабря 2017-го по 27 августа 2018 года гендиректор полиграфической фирмы «Профпринт» Соколов вместе с Захаровым занимался производством печатной продукции, правообладателем которой является издательство «Просвещение». Захаров нашел электронные макеты рабочих тетрадей по окружающему миру для 1 и 4 классов, по английскому языку для 3, 5 и 6 классов, математике для 1 класса и прописи для 1 класса. Соколов отпечатал их на своем оборудовании в количестве более 85 тысяч экземпляров, после чего они реализовали продукцию. Ущерб правообладателю превысил 22 миллиона рублей.

Соколов вину признал, Захаров раскаялся, но не признал.

6 мая сообщалось, что в Москве сотрудники полиции накрыли подпольный цех, где нелегалы вручную смешивали и разливали в упаковку поддельную бытовую химию. Контрафакт изготавливался в Ржеве, а затем его оптом закупали для столичного цеха. Во время заключения сделки по продаже четырех тонн чистящего средства полицейские взяли ранее судимого мужчину, являвшегося постоянным покупателям фальшивого средства.

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      Любовь Ширижик
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