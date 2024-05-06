В Москве накрыли подпольный цех по производству поддельной бытовой химии

В Москве нелегалы вручную смешивали поддельную бытовую химию в подпольном цехе

В Москве сотрудники полиции накрыли подпольный цех, где нелегалы вручную смешивали и разливали в упаковку поддельную бытовую химию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, контрафакт изготавливался в Ржеве, а затем его оптом закупали для столичного цеха. Во время заключения сделки по продаже четырех тонн чистящего средства полицейские взяли ранее судимого мужчину, являвшегося постоянным покупателям фальшивого средства.

На складе в Тверской области он хранил 20 тонн сырья и готовой продукции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака»).

27 апреля сообщалось, что в магазин «Институт кроссовок и любви» российского инфоблогера Артема Бриуса на Рождественке в Москве пришли с обыском. Его подозревают в торговле китайской подделкой под видом дизайнерской обуви. Оперативники увозят обувь на экспертизу. Проверку инициировал один из расстроенных клиентов, который купил дорогие кроссовки, заподозрил, что приобрел подделку, и обратился к юристу Андрею Подшивалову.

