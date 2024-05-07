Президент Венесуэлы похвалил Путина за переход России на уровень сверхдержавы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Владимира Путина одним из величайших мировых лидеров, который вывел современную Россию на уровень новой сверхдержавы. Об этом пишет РИА Новости.

Политик прокомментировал предстоящую инаугурацию Владимира Путина на пост президента РФ. «Он вывел Россию на такую стадию развития, которая уже сделала Россию одной из новых сверхдержав», — похвалил он коллегу. Мадуро назвал Путина одним из величайших мировых лидеров.

Венесуэльский лидер уточнил, что после распада, дезинтеграции и большого конфликта при развале Советского Союза в 1991 году Путин в рекордно короткие сроки перепозиционировал, воссоединил РФ. Мадуро добавил, что президент России «вывел ее на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Путина преимуществом России.