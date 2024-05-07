Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:21, 7 мая 2024Россия

В Госдуме назвали Путина преимуществом России

Спикер Госдумы Володин: Путин является преимуществом России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин является преимуществом России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, консолидация общества вокруг Путина будет вести Россию к новым победам. В Госдуме назвали Путина преимуществом РФ. «Путин — преимущество России. Консолидация общества вокруг нашего президента будет и дальше вести страну к новым победам», — подчеркнул он.

Ранее Володин рассказал, что после того, как должность президента России занял Владимир Путин, политики стали больше думать о людях и меньше о себе. По его мнению, у представителей власти стало больше ответственности. Подобные улучшения появились после объединения левых и правых для решения вопросов по развитию страны, объяснил спикер Госдумы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На убитом наемнике ВСУ нашли шевроны с флагом Франции. Что известно о присутствии французских солдат на Украине?

      В России включившую трансляцию пасхальной службы пенсионерку избили палками

      Некоторые страны ЕС решили отказаться от использования прибыли от активов России

      Новый пакет антироссийских санкций назвали «техническим и не очень существенным»

      Захарова объяснила смысл инаугурации президента

      В России станет больше штрафных камер

      Мадуро назвал Путина одним из величайших мировых лидеров

      Двое россиян получили срок за массовую подделку школьных тетрадей

      Стало известно о перегруппировке ВСУ на одном участке фронта

      Парень поговорил с девушкой из Tinder и стал жертвой шантажа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше