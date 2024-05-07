Спикер Госдумы Володин: Путин является преимуществом России

Президент России Владимир Путин является преимуществом России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, консолидация общества вокруг Путина будет вести Россию к новым победам. В Госдуме назвали Путина преимуществом РФ. «Путин — преимущество России. Консолидация общества вокруг нашего президента будет и дальше вести страну к новым победам», — подчеркнул он.

Ранее Володин рассказал, что после того, как должность президента России занял Владимир Путин, политики стали больше думать о людях и меньше о себе. По его мнению, у представителей власти стало больше ответственности. Подобные улучшения появились после объединения левых и правых для решения вопросов по развитию страны, объяснил спикер Госдумы.