Володин рассказал о влиянии Путина на политиков

Спикер Госдумы Володин рассказал о благотворном влиянии Путина на политиков

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин рассказал, что после того, как должность президента России занял Владимир Путин, политики стали больше думать о людях и меньше о себе. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Володина, у представителей власти стало больше ответственности во время президентства Путина. Подобные улучшения появились после объединения левых и правых для решения вопросов по развитию страны, объяснил спикер Госдумы во время своего выступления на форуме «Территория смыслов».

Ранее Володин прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о его желании и готовности заставить Путина заплатить за вмешательство в выборы в США. Политик счел это оскорблением граждан России и назвал высказывание Байдена «истерикой от бессилия».

В начале июля этого года Володин призвал депутатов Госдумы отложить вопросы «мирного времени». Он также сообщил о необходимости показать российским военнослужащим сплоченность членов Госдумы, невзирая на разность политических взглядов.